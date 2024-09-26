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Мужское слово 2024: дата выхода и трейлер, где смотреть — Прилучный
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Сегодня, 15:25

1 мин.

Драма «Мужское слово» с Павлом Прилучным вышла в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мужское слово»
Фото Кадр из фильма «Мужское слово»
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Сегодня, 26 сентября, в российских кинотеатрах стартовали показы драмы «Мужское слово». Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян («Онегин», «Жизнь по вызову»).

По сюжету десятилетний мальчик Илья впадает в кому после несчастного случая. Врачи намерены, ссылаясь на закон, отключить ребенка от аппарата подержания жизнедеятельности, но его отец Андрей решительно с ними не согласен. Перепробовав всевозможные способы убеждения, в отчаянии он берет в заложники часть персонала больницы, надеясь спасти сына любой ценой.

В картине снялись Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова и Анастасия Крылова.

Трейлер фильма «Мужское слово»

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