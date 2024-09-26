Драма «Мужское слово» с Павлом Прилучным вышла в российский прокат

Сегодня, 26 сентября, в российских кинотеатрах стартовали показы драмы «Мужское слово». Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян («Онегин», «Жизнь по вызову»).

По сюжету десятилетний мальчик Илья впадает в кому после несчастного случая. Врачи намерены, ссылаясь на закон, отключить ребенка от аппарата подержания жизнедеятельности, но его отец Андрей решительно с ними не согласен. Перепробовав всевозможные способы убеждения, в отчаянии он берет в заложники часть персонала больницы, надеясь спасти сына любой ценой.

В картине снялись Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова и Анастасия Крылова.