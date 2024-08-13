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Муфаса: Король Лев фильм 2024: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 21:35

0 мин.

Walt Disney Studios показал трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Муфаса: Король Лев»
Фото Кадр из фильма «Муфаса: Король Лев»
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Walt Disney Studios опубликовал трейлер фильма Барри Дженкинса («Если Бил-стрит могла бы заговорить») «Муфаса: Король Лев».

Проект представляет собой приквел и продолжение к ремейку мультфильма «Король Лев» 1994 года. По сюжету юный Муфаса знакомится с принцем Такой, и они отправляются в путь, где им предстоит столкнуться с серьезными испытаниями.

Премьера фильма «Муфаса: Король Лев» пройдет 20 декабря.

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