Walt Disney Studios показал трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Walt Disney Studios опубликовал трейлер фильма Барри Дженкинса («Если Бил-стрит могла бы заговорить») «Муфаса: Король Лев».

Проект представляет собой приквел и продолжение к ремейку мультфильма «Король Лев» 1994 года. По сюжету юный Муфаса знакомится с принцем Такой, и они отправляются в путь, где им предстоит столкнуться с серьезными испытаниями.

Премьера фильма «Муфаса: Король Лев» пройдет 20 декабря.