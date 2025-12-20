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Мстители Судный день фильм 2026: возвращение Криса Эванса
Фильмы и сериалы

20 декабря 2025, 14:00

1 мин.

Крис Эванс вернется к роли Капитана Америка в фильме «Мстители: Судный день»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios

Издание Variety сообщило, что Крис Эванс вернется к роли Капитана Америка в фильме «Мстители: Судный день». Но фанаты Marvel поняли это и раньше, ведь в сеть попал тизер фильма, в котором Стив Роджерс ведет тихую семейную жизнь и даже стал отцом.

Предполагалось, что ролик будет показываться исключительно перед сеансами третьей части «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Позже выйдут тизеры, посвященные другим персонажам MCU. Disney запланировал выпускать еженедельно по ролику (всего четыре тизера).

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Когда выйдет фильм «Мстители: Судный день»

Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года.

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