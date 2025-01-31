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Мстители Судный день 2026: появится ли Бенедикт Камбербэтч
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:35

1 мин.

Бенедикт Камбербэтч все же появится в фильме «Мстители: Судный день»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios
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Представляя фильм «Нечто с перьями» на фестивале «Санденс», Бенедикт Камбербэтч прокомментировал свое недавнее интервью изданию Variety, в котором рассказал, что не появится в фильме «Мстители: Судный день».

«Я ошибся», — отметил актер. — ««Никогда не верьте ничему, что я говорю».

Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 2026 год. Режиссерами картины будут братья Руссо, которые работали над многими проектами студии Marvel, включая финальных «Мстителей», собравших в мировом прокате около $ 2,8 млрд.

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