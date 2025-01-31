Бенедикт Камбербэтч все же появится в фильме «Мстители: Судный день»
Представляя фильм «Нечто с перьями» на фестивале «Санденс», Бенедикт Камбербэтч прокомментировал свое недавнее интервью изданию Variety, в котором рассказал, что не появится в фильме «Мстители: Судный день».
«Я ошибся», — отметил актер. — ««Никогда не верьте ничему, что я говорю».
Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 2026 год. Режиссерами картины будут братья Руссо, которые работали над многими проектами студии Marvel, включая финальных «Мстителей», собравших в мировом прокате около $ 2,8 млрд.
Последние новости
30 янв 20:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже