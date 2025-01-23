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Мстители Судный день 2026: Бенедикт Камбербэтч
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:25

1 мин.

Бенедикт Камбербэтч не появится в фильме «Мстители: Судный день»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios
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В интервью Variety Бенедикт Камбербэтч рассказал, что Доктор Стрэндж не появится в фильме «Мстители: Судный день».

«Это спойлер? Да и черт с ним», — рассудил актер.

Мастер мистических искусств не стал частью нового фильма, потому что не вписывается в эту главу супергеройской истории.

Тем не менее, появления Доктора Стрэнджа стоит ожидать в других проектах студии Marvel, включая фильм «Мстители: Секретные войны», премьера которого запланирована на 2027 год.

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