Бенедикт Камбербэтч не появится в фильме «Мстители: Судный день»
В интервью Variety Бенедикт Камбербэтч рассказал, что Доктор Стрэндж не появится в фильме «Мстители: Судный день».
«Это спойлер? Да и черт с ним», — рассудил актер.
Мастер мистических искусств не стал частью нового фильма, потому что не вписывается в эту главу супергеройской истории.
Тем не менее, появления Доктора Стрэнджа стоит ожидать в других проектах студии Marvel, включая фильм «Мстители: Секретные войны», премьера которого запланирована на 2027 год.
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