Бенедикт Камбербэтч не появится в фильме «Мстители: Судный день»

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В интервью Variety Бенедикт Камбербэтч рассказал, что Доктор Стрэндж не появится в фильме «Мстители: Судный день».

«Это спойлер? Да и черт с ним», — рассудил актер.

Мастер мистических искусств не стал частью нового фильма, потому что не вписывается в эту главу супергеройской истории.

Тем не менее, появления Доктора Стрэнджа стоит ожидать в других проектах студии Marvel, включая фильм «Мстители: Секретные войны», премьера которого запланирована на 2027 год.