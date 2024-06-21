Бенедикт Камбербэтч анонсировал «Мстителей 5» — он вернется к роли Доктора Стрэнджа

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В интервью для канала Still Watching Netflix Бенедикт Камбербэтч подтвердил, что вернется к роли мастера мистических искусств Доктора Стрэнджа в новой части «Мстителей».

«Эта роль просто подарок во многих отношениях», — считает актер.

Бенедикт Камбербэтч добавил, что с нетерпением ждет начала съемок «Мстителей 5» в следующем году.

Ранее стало известно, что в грядущем фильме будет более шестидесяти персонажей, включая Тора, Локи, Халка, Небулы и Шан-Чи.