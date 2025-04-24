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Мститель игра на выживание фильм: дата выхода в России и трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

1 мин.

Детективный экшн-триллер «Мститель: игра на выживание» выйдет в российский прокат 1 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мститель: игра на выживание», реж. Рю Сын-ван, CJ Entertainment, Filmmaker R&K
Фото Кадр из фильма «Мститель: игра на выживание», реж. Рю Сын-ван, CJ Entertainment, Filmmaker R&K
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1 мая в российский прокат выйдет картина «Мститель: игра на выживание». Режиссером проекта выступил Рю Сын-ван («Контрабандистки»). По сюжету самопровозглашенный палач по прозвищу Хэчи убивает людей, избежавших наказания за свои преступления. На его поиски отправляют молодого полицейского, и это приводит к непредсказуемым последствиям.

Лента «Мститель: игра на выживание» была официальным участником Каннского кинофестиваля 2024 года. Также фильм был презентован на международном кинофестивале в Торонто.

Рейтинг картины на Rotten Tomatoes 100 процентов свежести.

Кто снялся в фильме «Мститель: игра на выживание»

В триллере снялись Хван Джон-мин, Чон Хэ-ин, О Даль-су, О Дэ-хван, Чан Юн-джу, Ким Щи-ху, Чин Ген, Щин Сын-хван, Чон Ман-щик и Квон Хэ-хе.

Трейлер фильма «Мститель: игра на выживание»

Где в России пройдут первые показы фильма «Мститель: игра на выживание»

Первые показы фильма «Мститель: игра на выживание» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

  • Санкт-Петербург — 26 апреля 19:10 в кинотеатре «Аврора»
  • Москва — 27 апреля 18:00 в кинотеатре «Мосфильм»
  • Другие города страны — 27 апреля 18:00, Объединенная сеть
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