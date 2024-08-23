Вышел трейлер 4 сезона сериала «Моя гениальная подруга»
HBO опубликовал трейлер сериала «Моя гениальная подруга». Проект, основанный на одноименном романе Элены Ферранте, рассказывает о жизни Элены Греко (Альба Рорвахер) и ее дружбе с Раффаэллой Черулло (Ирен Майорино).
В финальном сезоне Элене предстоит вернуться в места своего детства.
Режиссером всех эпизодов четвертого сезона выступила Лаура Биспури («Дочь моя»).
Премьера заключительного сезона «Моей гениальной подруги» пройдет 9 сентября.
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