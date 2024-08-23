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Моя гениальная подруга сериал 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:20

0 мин.

Вышел трейлер 4 сезона сериала «Моя гениальная подруга»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
Фото Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
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HBO опубликовал трейлер сериала «Моя гениальная подруга». Проект, основанный на одноименном романе Элены Ферранте, рассказывает о жизни Элены Греко (Альба Рорвахер) и ее дружбе с Раффаэллой Черулло (Ирен Майорино).

В финальном сезоне Элене предстоит вернуться в места своего детства.

Режиссером всех эпизодов четвертого сезона выступила Лаура Биспури («Дочь моя»).

Премьера заключительного сезона «Моей гениальной подруги» пройдет 9 сентября.

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