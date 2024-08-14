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Моя гениальная подруга сериал 2024: тизер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 17:00

0 мин.

Вышел тизер 4 сезона сериала «Моя гениальная подруга»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
Фото Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
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HBO опубликовал тизер четвертого и финального сезона сериала «Моя гениальная подруга». Проект, основанный на одноименном романе Элены Ферранте, рассказывает о жизни Элены «Лену» Греко (Альба Рорвахер) и ее непростой дружбе с Раффаэллой «Лилой» Черулло (Ирен Майорино).

В четвертом сезоне Элене предстоит вернуться в места своего детства и снова встретиться с давней подругой.

Премьера заключительного сезона пройдет 9 сентября.

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