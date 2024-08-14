Вышел тизер 4 сезона сериала «Моя гениальная подруга»

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HBO опубликовал тизер четвертого и финального сезона сериала «Моя гениальная подруга». Проект, основанный на одноименном романе Элены Ферранте, рассказывает о жизни Элены «Лену» Греко (Альба Рорвахер) и ее непростой дружбе с Раффаэллой «Лилой» Черулло (Ирен Майорино).

В четвертом сезоне Элене предстоит вернуться в места своего детства и снова встретиться с давней подругой.

Премьера заключительного сезона пройдет 9 сентября.