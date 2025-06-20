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Москва слезам не верит Все только начинается сериал: тизер-трейлер, когда выйдет
Фильмы и сериалы

20 июня 2025, 18:00

1 мин.

Вышел тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», реж. Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, Wink
Фото Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», реж. Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, Wink

Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова. Переосмысление одноименного советского фильма Владимира Меньшова рассказывает о Ксюше, которая в начале 2000-х переехала в Москву с ребенком, чтобы начать новую жизнь без мужа-абьюзера.

Кто снялся в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

В проекте снялись Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова, Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев, Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.

Тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Когда выйдет сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» пройдет осенью этого года. Точная дата релиза будет известна позже.

Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

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