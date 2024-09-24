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Москва слезам не верит сериал: Жора Крыжовников, что известно — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Жора Крыжовников приступил к съемкам многосерийного ремейка фильма «Москва слезам не верит»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
пресс-служба Wink
Фото пресс-служба Wink
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Режиссер Жора Крыжовников («Слово пацана: Кровь на асфальте») приступил к съемкам сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит». Также режиссером проекта выступает Ольга Долматовская — для нее это дебютная работа в качестве постановщицы.

В сериал «Москва слезам не верит» войдет восемь эпизодов. Актерский состав проекта пока неизвестен.

Картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышла в 1979 году и получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Где смотреть сериал «Москва слезам не верит»

Сериал Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink и на СТС. Дата выхода сериала пока не анонсирована.

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