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Москва слезам не верит сериал: актеры — Иван Янковский, Анастасия Талызина
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:50

1 мин.

Стало известно, кто снимается в сериале по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
пресс-служба Wink.
Фото пресс-служба Wink
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Создатели сериала по мотивам картины «Москва слезам не верит» раскрыли имена актеров, которые сыграют в проекте главные роли: — это Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стоийилкович и Андрей Бурковский.

«Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская — «принц». Так что мы стараемся идти в сторону «принца на белом коне»: человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Мне после достаточно темных, тяжелых и драматических работ «Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Преступление и наказание», которые шли одна за другой, нужна была разрядка и увод актерского организма в другой жанр, в более семейный, романтический, светлый. И я, конечно, по такому соскучился», — рассказал Иван Янковский.

пресс-служба Wink.
Фото пресс-служба Wink
Преступление и&nbsp;наказание, 2024. «Преступление и наказание»: что известно о сериале с Иваном Янковским

Режиссерами «Москвы слезам не верит» выступают Жора Крыжовников («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Ольга Долматовская.

Когда выйдет сериал «Москва слезам не верит»

В проект войдет восемь эпизодов. Дата релиза сериала «Москва слезам не верит» пока неизвестна.

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