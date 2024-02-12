21 сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел» выйдет 12 февраля
Сегодня состоится премьера 21-го сезона сериала-долгожителя «Морская полиция: Спецотдел». Проект рассказывает о приключениях команды профессиональных спецагентов, миссия которых — расследовать преступления, связанные со служащими морской пехоты.
В сериале снялись Шон Мюррей, Уилмер Вальдеррама, Катрина Ло, Брайан Дитцен и Диона Ризоновер.
Премьера 21-го сезона «Морской полиции: Спецотдела» пройдет 12 февраля.
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