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Морская полиция Спецотдел 21 сезон: дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 06:00

0 мин.

21 сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел» выйдет 12 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Морская полиция»
Фото Кадр из сериала «Морская полиция»
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Сегодня состоится премьера 21-го сезона сериала-долгожителя «Морская полиция: Спецотдел». Проект рассказывает о приключениях команды профессиональных спецагентов, миссия которых — расследовать преступления, связанные со служащими морской пехоты.

В сериале снялись Шон Мюррей, Уилмер Вальдеррама, Катрина Ло, Брайан Дитцен и Диона Ризоновер.

Премьера 21-го сезона «Морской полиции: Спецотдела» пройдет 12 февраля.

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