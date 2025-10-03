Стиль жизни
Монстр История Эда Гейна сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

1 мин.

На Netflix вышел сериал «Монстр. История Эда Гейна»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Монстр. История Эда Гейна», реж. Макс Уинклер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Монстр. История Эда Гейна», реж. Макс Уинклер, Netflix

Сегодня, 3 октября, на Netflix вышли все восемь эпизодов третьего сезона сериала «Монстры». Новая глава истории посвящена пути серийного убийцы Эда Гейна. Предыдущие сезоны рассказывали о Джеффри Дамере и братьях Менендес.

Магшоты братьев Менендес, январь 2023 года.«Монстры: История братьев Менендес» — как продолжение сериала про жестоких братьев повлияло на их судьбу

Режиссером сериала «Монстр. История Эда Гейна» выступил Макс Уинклер («Вражда»).

Кто снялся в сериале «Монстр. История Эда Гейна»

В проекте снялись Чарли Ханнэм, Лори Меткалф, Том Холландер, Вики Крипс, Джои Поллари и Уилл Брилл.

Трейлер сериала «Монстр. История Эда Гейна»

Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года.Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года

