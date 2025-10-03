На Netflix вышел сериал «Монстр. История Эда Гейна»
Сегодня, 3 октября, на Netflix вышли все восемь эпизодов третьего сезона сериала «Монстры». Новая глава истории посвящена пути серийного убийцы Эда Гейна. Предыдущие сезоны рассказывали о Джеффри Дамере и братьях Менендес.
Режиссером сериала «Монстр. История Эда Гейна» выступил Макс Уинклер («Вражда»).
Кто снялся в сериале «Монстр. История Эда Гейна»
В проекте снялись Чарли Ханнэм, Лори Меткалф, Том Холландер, Вики Крипс, Джои Поллари и Уилл Брилл.
Трейлер сериала «Монстр. История Эда Гейна»
