На Netflix вышел сериал «Монстр. История Эда Гейна»

Сегодня, 3 октября, на Netflix вышли все восемь эпизодов третьего сезона сериала «Монстры». Новая глава истории посвящена пути серийного убийцы Эда Гейна. Предыдущие сезоны рассказывали о Джеффри Дамере и братьях Менендес.

Режиссером сериала «Монстр. История Эда Гейна» выступил Макс Уинклер («Вражда»).

Кто снялся в сериале «Монстр. История Эда Гейна»

В проекте снялись Чарли Ханнэм, Лори Меткалф, Том Холландер, Вики Крипс, Джои Поллари и Уилл Брилл.