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Момент фильм 2026: трейлер и дата выхода — Charli XCX
Фильмы и сериалы

11 декабря 2025, 18:10

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Момент» с Charli XCX

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Момент», реж. Эйдан Замири, А24
Фото Кадр из фильма «Момент», реж. Эйдан Замири, А24

А24 опубликовал трейлер фильма «Момент» с Charli XCX. Режиссером проекта выступил Эйдан Замири. В центре сюжета картины — поп-звезда, которая готовится к своему первому мировому туру.

Кто снялся в фильме «Момент»

В фильме «Момент» снялись Charli XCX, Александр Скарсгард, Рэйчел Сеннотт, Джэми Деметриу, Кейт Берлант, Розанна Аркетт, Кайли Дженнер, Ариель Домбаль, Майкл Воркай и Риш Шах.

Трейлер фильма «Момент»

Когда выйдет фильм «Момент»

Премьера фильма «Момент» запланирована на 30 января 2026 года.

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