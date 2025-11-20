Вышел новый тизер фильма «Момент» с Charli XCX

А24 опубликовал тизер фильма Эйдана Замири «Момент». В центре сюжета проекта — поп-звезда, которая готовится к своему первому мировому туру.

Кто снялся в фильме «Момент»

В картине снялись Charli XCX, Александр Скарсгард, Рэйчел Сеннотт, Джэми Деметриу, Кейт Берлант, Розанна Аркетт, Кайли Дженнер, Ариель Домбаль, Майкл Воркай и Риш Шах.

Тизер фильма «Момент»

Когда выйдет фильм «Момент»

Премьера фильма «Момент» запланирована на 30 января 2026 года.