Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Момент фильм 2026: тизер и дата выхода — Charli XCX
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:30

0 мин.

Вышел новый тизер фильма «Момент» с Charli XCX

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Момент», реж. Эйдан Замири, А24
Фото Кадр из фильма «Момент», реж. Эйдан Замири, А24

А24 опубликовал тизер фильма Эйдана Замири «Момент». В центре сюжета проекта — поп-звезда, которая готовится к своему первому мировому туру.

Кто снялся в фильме «Момент»

В картине снялись Charli XCX, Александр Скарсгард, Рэйчел Сеннотт, Джэми Деметриу, Кейт Берлант, Розанна Аркетт, Кайли Дженнер, Ариель Домбаль, Майкл Воркай и Риш Шах.

Тизер фильма «Момент»

Когда выйдет фильм «Момент»

Премьера фильма «Момент» запланирована на 30 января 2026 года.

Грозовой перевал, фильм.Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
20:35
Опубликован новый кадр из фильма «Мандалорец и Грогу»
20:05
Вышел дебютный тизер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
18:55
Научно-фантастический триллер «Астронавт» выйдет в российский прокат 27 ноября
18:05
Disney показал тизер фильма «Моана»
17:35
Вышел первый кадр 2-го сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»