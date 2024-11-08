Стартовал сериал «Молот ведьм»: расписание релиза эпизодов
На платформах START и Okko вышли первые два эпизода сериала «Молот ведьм» режиссера Евгения Бедарева («Домовой»). Действие проекта разворачивается в маленьком городе Калязин, где существует секретный институт, в котором изучают магию.
По сюжету «Молота ведьм» колдунья, которую называют Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории и хочет отомстить людям за свое заключение, превратив их в сказочных существ.
Кто снялся в сериале «Молот ведьм»
В проекте снялись Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Андрей Шарков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Люся Чеботина и Сергей Шароватов.
Трейлер сериала «Молот ведьм»
Расписание выхода эпизодов сериала «Молот ведьм»
|1 серия
|2 ноября
|2 серия
|2 ноября
|3 серия
|9 ноября
|4 серия
|9 ноября
|5 серия
|16 ноября
|6 серия
|16 ноября
|7 серия
|23 ноября
|8 серия
|23 ноября
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