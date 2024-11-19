Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Молот ведьм»
На платформах START и Okko вышли семь из восьми эпизодов сериала «Молот ведьм». Проект Евгения Бедарева («Домовой») рассказывает о секретном институте, в котором изучают магию.
Однажды из него сбегает колдунья — Хозяйка стихий. После пережитого заточения в лаборатории она хочет отомстить людям, превратив их в сказочных существ.
Трейлер сериала «Молот ведьм»
Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Молот ведьм»
Премьера восьмой серии «Молота ведьм» пройдет 23 ноября.
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