Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Молот ведьм»

На платформах START и Okko вышли семь из восьми эпизодов сериала «Молот ведьм». Проект Евгения Бедарева («Домовой») рассказывает о секретном институте, в котором изучают магию.

Однажды из него сбегает колдунья — Хозяйка стихий. После пережитого заточения в лаборатории она хочет отомстить людям, превратив их в сказочных существ.

Трейлер сериала «Молот ведьм»

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Молот ведьм»

Премьера восьмой серии «Молота ведьм» пройдет 23 ноября.