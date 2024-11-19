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Молот ведьм 8 серия: когда выйдет восьмой эпизод — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

0 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Молот ведьм»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молот ведьм», реж. Евгений Бедарев / START, Okko
Фото Кадр из сериала «Молот ведьм», реж. Евгений Бедарев / START, Okko
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На платформах START и Okko вышли семь из восьми эпизодов сериала «Молот ведьм». Проект Евгения Бедарева («Домовой») рассказывает о секретном институте, в котором изучают магию.

Однажды из него сбегает колдунья — Хозяйка стихий. После пережитого заточения в лаборатории она хочет отомстить людям, превратив их в сказочных существ.

Трейлер сериала «Молот ведьм»

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Молот ведьм»

Премьера восьмой серии «Молота ведьм» пройдет 23 ноября.

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