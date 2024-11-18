Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Молот ведьм»

На платформах START и Okko вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Молот ведьм». Сюжет проекта Евгения Бедарева («Домовой») сосредоточен на секретном институте, в котором изучают магию.

Однажды из него сбегает колдунья, которую называют Хозяйка стихий. После всего пережитого в лаборатории она хочет отомстить людям, превратив их в сказочных существ.

Трейлер сериала «Молот ведьм»



Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Молот ведьм»

Премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Молот ведьм» пройдет 23 ноября.