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Молот ведьм 7 серия: когда выйдет — где смотреть
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Сегодня, 19:45

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Молот ведьм»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молот ведьм», реж. Евгений Бедарев / START, Okko
Фото Кадр из сериала «Молот ведьм», реж. Евгений Бедарев / START, Okko
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На платформах START и Okko вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Молот ведьм». Сюжет проекта Евгения Бедарева («Домовой») сосредоточен на секретном институте, в котором изучают магию.

Однажды из него сбегает колдунья, которую называют Хозяйка стихий. После всего пережитого в лаборатории она хочет отомстить людям, превратив их в сказочных существ.

Трейлер сериала «Молот ведьм»

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Молот ведьм»

Премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Молот ведьм» пройдет 23 ноября.

Молот ведьм сериал 2024: дата выхода серий&nbsp;&mdash; трейлер и&nbsp;расписание. Стартовал сериал «Молот ведьм»: расписание релиза эпизодов

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