Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Молот ведьм»
На платформах START и Okko вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Молот ведьм». Сюжет проекта Евгения Бедарева («Домовой») сосредоточен на секретном институте, в котором изучают магию.
Однажды из него сбегает колдунья, которую называют Хозяйка стихий. После всего пережитого в лаборатории она хочет отомстить людям, превратив их в сказочных существ.
Трейлер сериала «Молот ведьм»
Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Молот ведьм»
Премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Молот ведьм» пройдет 23 ноября.
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