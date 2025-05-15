Звезда «Сегуна» Космо Джарвис сыграет Иосифа Сталина

Издание Variety сообщило, что Космо Джарвис («Сегун») сыграет главную роль в байопике «Молодой Сталин». Картину по мотивам одноименной книги Саймона Себаг-Монтефиоре снимет Гела Баблуани, известный по работе над фильмами «Наследство» и «13».

«Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти — это погружение в огонь, который ее выковал», — рассказал постановщик.

Исторический триллер финансирует компания Access Entertainment Лена Блаватника, ранее поддержавшая «Зону интересов» и «Конклава».

Биографический фильм расскажет о событиях из молодости Сталина и его участии в самом крупном ограблении банка в Российской империи. Съемки картины начнутся в Тбилиси в июле.