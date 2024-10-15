Сериал «Молодежка. Новая смена» выйдет 5 ноября на СТС

5 ноября на СТС пройдет премьера сериала «Молодежка. Новая смена». Сюжет проекта сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Желая поддержать команду, Вадим Юрьевич Казанцев приглашает бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка тренировать «Акул».

Для Кисляка это шанс не только привести команду к победе, но и измениться самому.

Исполнитель роли главного тренера хоккейной команды «Акулы Политеха» Влад Канопка считает, что подход к работе его персонажа в новых сериях будет в чем-то схож с тактикой тренера «Медведей».

«Макеев оказал огромное влияние на Кисляка, и местами тренерские ходы и поведенческие реакции Сергея Петровича будут отражаться в моем герое. Наши авторы даже вписали некоторые макеевские реплики в речь Кисляка. В каком-то смысле это дань прошлому и уважение к герою Дениса Никифорова», — рассказал актер.

«Молодежка. Новая смена» — продолжение сериала «Молодежка». Многосерийная спортивная драма рассказывала о молодежной хоккейной команде «Медведи». В проект вошло шесть сезонов, которые выходили в период с октября 2013 по февраль 2019 года.

В «Новой смене» снялись Владислав Канопка, Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин и Егор Кирячок.

«Мы сохраняем стилистику и настроение сериала, которые так полюбились зрителям. Но если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять. Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль», — отметил режиссер проекта Андрей Головков.