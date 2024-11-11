Когда выйдет 9 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
12 ноября на СТС пройдет премьера девятого и десятого эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Спасти положение пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.
Девятая серия «Новой смены» выйдет в 20:00 по московскому времени, а премьера десятого эпизода проекта состоится в 21:00.
Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»
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