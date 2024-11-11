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Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 9 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

1 мин.

Когда выйдет 9 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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12 ноября на СТС пройдет премьера девятого и десятого эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Спасти положение пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

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Девятая серия «Новой смены» выйдет в 20:00 по московскому времени, а премьера десятого эпизода проекта состоится в 21:00.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Молодежка. Новая смена, 2024. «Молодежка. Новая смена»: расписание релиза эпизодов

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