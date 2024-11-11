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Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 8 серия, дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 19:30

0 мин.

Когда выйдет 8 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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Сегодня, 11 ноября, на СТС пройдет премьера восьмого эпизода сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которую пытается спасти от расформирования бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Восьмая серия «Новой смены» выйдет после седьмого эпизода, в 21:00 по московскому времени.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Молодежка. Новая смена, 2024. «Молодежка. Новая смена»: расписание релиза эпизодов

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