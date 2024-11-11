Когда выйдет 8 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

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Сегодня, 11 ноября, на СТС пройдет премьера восьмого эпизода сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которую пытается спасти от расформирования бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Восьмая серия «Новой смены» выйдет после седьмого эпизода, в 21:00 по московскому времени.