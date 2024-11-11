Когда выйдет 7 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
Сегодня, 11 ноября, на СТС пройдет премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Сюжет продолжения сериала «Молодежка» сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которую пытается спасти от расформирования бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.
Седьмая серия «Новой смены» выйдет в 20:00 по московскому времени, а премьера восьмого эпизода пройдет в 21:00.
Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»
Последние новости
16:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже