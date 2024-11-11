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Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 7 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:25

1 мин.

Когда выйдет 7 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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Сегодня, 11 ноября, на СТС пройдет премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Сюжет продолжения сериала «Молодежка» сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которую пытается спасти от расформирования бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Седьмая серия «Новой смены» выйдет в 20:00 по московскому времени, а премьера восьмого эпизода пройдет в 21:00.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Влад Канопка. «Мы уже распрощались с этой историей». Влад Канопка — о новом сезоне «Молодежки» и любви к кино

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