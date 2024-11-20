Когда выйдет 16 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
На СТС подходит к концу сериал «Молодежка. Новая смена». Проект представляет собой продолжение «Молодежки» и рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая не может похвастаться спортивными достижениями. «Акулам» грозит расформирование, но бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка) надеется, что сумеет привести команду к победе.
Когда выйдет 16 серия сериала «Молодежка. Новая смена»
16-й и финальный эпизод сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 21 ноября, в 20.00 по московскому времени.
Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»
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