Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 16 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

1 мин.

Когда выйдет 16 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На СТС подходит к концу сериал «Молодежка. Новая смена». Проект представляет собой продолжение «Молодежки» и рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая не может похвастаться спортивными достижениями. «Акулам» грозит расформирование, но бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка) надеется, что сумеет привести команду к победе.

Когда выйдет 16 серия сериала «Молодежка. Новая смена»

16-й и финальный эпизод сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 21 ноября, в 20.00 по московскому времени.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Иван Мулин, Влад Канопка и&nbsp;Игорь Огурцов. Как изменились актеры сериала «Молодежка» 11 лет спустя

Сериалы
Новости холдинга
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
15:45
Драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат 27 февраля
19 ноя 20:00
Что известно про 2-й сезон популярного сериала «Фоллаут»
19 ноя 19:15
«Елки 11» с Рузилем Минекаевым, Дмитрием Нагиевым и Бураком Озчивитом выйдут 19 декабря
19 ноя 18:05
Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Молот ведьм»
19 ноя 16:45
Когда выйдет 15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»