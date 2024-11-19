Когда выйдет 15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
На СТС продолжают выходить эпизоды сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которой тяжело даются спортивные достижения. Спасти «Акул» от расформирования и привести их к победе стремится бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).
Когда выйдет 15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 20 ноября, в 20:00 по московскому времени.
Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»
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