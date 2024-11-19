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Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 15 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Когда выйдет 15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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На СТС продолжают выходить эпизоды сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которой тяжело даются спортивные достижения. Спасти «Акул» от расформирования и привести их к победе стремится бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).

Влад Канопка: биография актера, личная жизнь&nbsp;&mdash; сериал Молодежка Новая смена. Биография Влада Канопка: история звезды сериала «Молодежка»

Когда выйдет 15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 20 ноября, в 20:00 по московскому времени.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Молодежка. Новая смена, 2024. Изменились даты выхода эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

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