Когда выйдет 15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

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На СТС продолжают выходить эпизоды сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которой тяжело даются спортивные достижения. Спасти «Акул» от расформирования и привести их к победе стремится бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).

Когда выйдет 15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

15 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 20 ноября, в 20:00 по московскому времени.