Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 14 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Когда выйдет 14 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На СТС вышли тринадцать из шестнадцати эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Привести «Акул» к победе стремится бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).

Влад Канопка: биография актера, личная жизнь&nbsp;&mdash; сериал Молодежка Новая смена. Биография Влада Канопка: история звезды сериала «Молодежка»

Когда выйдет 14 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

14 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 19 ноября, в 20.00 по московскому времени.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Молодежка. Новая смена, 2024. Изменились даты выхода эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

Сериалы
Новости холдинга
Янник Синнер выиграл Итоговый турнир ATP-2024
В Кремле выступили за нормализацию ситуации в Абхазии
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Выживший при нападении Евсеев пройдет обследование в московской клинике
Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
15:00
Вышел отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто»
09:30
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 6
16 ноя 20:15
Новый выпуск «Суперниндзя» выйдет раньше обычного
15 ноя 19:45
Вышел финальный трейлер комедии «Уралочка»
15 ноя 18:30
Вышел первый трейлер турецкого ремейка «Холопа» с Керемом Бюрсином