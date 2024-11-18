Когда выйдет 14 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

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На СТС вышли тринадцать из шестнадцати эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Привести «Акул» к победе стремится бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).

Когда выйдет 14 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

14 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 19 ноября, в 20.00 по московскому времени.