Когда выйдет 13-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
На СТС вышли 12 из 16 эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает об «Акулах Политеха» — хоккейной команде, которая находится на грани расформирования. Исправить положение и привести «Акул» к победе пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).
Когда выйдет 13-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
13-я серия сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 18 ноября в 20:00 по московскому времени.
Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»
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