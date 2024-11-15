Когда выйдет 13-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

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На СТС вышли 12 из 16 эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает об «Акулах Политеха» — хоккейной команде, которая находится на грани расформирования. Исправить положение и привести «Акул» к победе пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).

Когда выйдет 13-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

13-я серия сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 18 ноября в 20:00 по московскому времени.