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Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 13 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

1 мин.

Когда выйдет 13-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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На СТС вышли 12 из 16 эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает об «Акулах Политеха» — хоккейной команде, которая находится на грани расформирования. Исправить положение и привести «Акул» к победе пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).

Когда выйдет 13-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

13-я серия сериала «Молодежка. Новая смена» выйдет 18 ноября в 20:00 по московскому времени.

Молодежка. Новая смена, 2024. «Молодежка. Новая смена»: расписание релиза эпизодов

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Влад Канопка. «Мы уже распрощались с этой историей». Влад Канопка — о новом сезоне «Молодежки» и любви к кино
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