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Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 12 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Когда выйдет 12 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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На СТС вышли 11 эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая в силу скромных спортивных побед находится на грани расформирования. Помочь «Акулам» выйти на новый уровень пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).

Когда выйдет 12-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

12 серия «Новой смены» выйдет сегодня, 14 ноября, в 20:00 по московскому времени.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Молодежка. Новая смена, 2024. Изменились даты выхода эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

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