Когда выйдет 12 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

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На СТС вышли 11 эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая в силу скромных спортивных побед находится на грани расформирования. Помочь «Акулам» выйти на новый уровень пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).

Когда выйдет 12-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

12 серия «Новой смены» выйдет сегодня, 14 ноября, в 20:00 по московскому времени.