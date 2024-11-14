Когда выйдет 12 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
На СТС вышли 11 эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», которая в силу скромных спортивных побед находится на грани расформирования. Помочь «Акулам» выйти на новый уровень пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка).
Когда выйдет 12-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
12 серия «Новой смены» выйдет сегодня, 14 ноября, в 20:00 по московскому времени.
Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»
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