Когда выйдет 11-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

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13 ноября на СТС выйдет 11-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», находящейся на грани расформирования. Спасти положение «Акул» пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Премьера 11-й серии «Новой смены» пройдет в 20:00 по московскому времени.