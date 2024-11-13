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Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 11 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:20

0 мин.

Когда выйдет 11-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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13 ноября на СТС выйдет 11-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена». Продолжение «Молодежки» рассказывает о хоккейной команде «Акулы Политеха», находящейся на грани расформирования. Спасти положение «Акул» пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Премьера 11-й серии «Новой смены» пройдет в 20:00 по московскому времени.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Молодежка. Новая смена, 2024. «Молодежка. Новая смена»: расписание релиза эпизодов

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