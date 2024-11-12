Когда выйдет 10-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
12 ноября на СТС пройдет премьера десятого эпизода сериала «Молодежка. Новая смена». Сюжет продолжения «Молодежки» сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Спасти положение «Акул», как и свое собственное, пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.
Десятая серия «Новой смены» выйдет в 21:00 по московскому времени, сразу после девятого эпизода, премьера которого состоится в 20:00.
Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже