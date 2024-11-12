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Молодежка Новая смена 2024: когда выйдет 10 серия, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:35

1 мин.

Когда выйдет 10-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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12 ноября на СТС пройдет премьера десятого эпизода сериала «Молодежка. Новая смена». Сюжет продолжения «Молодежки» сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Спасти положение «Акул», как и свое собственное, пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Десятая серия «Новой смены» выйдет в 21:00 по московскому времени, сразу после девятого эпизода, премьера которого состоится в 20:00.

Трейлер сериала «Молодежка. Новая смена»

Молодежка. Новая смена, 2024. «Молодежка. Новая смена»: расписание релиза эпизодов
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