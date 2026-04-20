Когда выйдет 11-й эпизод 2-го сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

На телеканале СТС вышли десять эпизодов второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена». В продолжении проекта «Акулы Политеха» пытаются попасть на международный студенческий турнир.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Молодежка. Новая смена»

В новом сезоне снялись Влад Канопка, Егор Кирячок, Владимир Зайцев, Артур Каспранов, Даня Киселев, Андрей Нестеренко, Максим Пушненков, Илья Лейбин, Иван Мулин, Сергей Комаров, Ангелина Поплавская, Алена Бабенко, Диана Милютина, Анатолий Кот и Игорь Верник.

Трейлер 2-го сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

Когда выйдет 11-й эпизод 2-го сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

11 и 12 эпизоды второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена» выйдут 21 апреля.