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Молодежка Новая смена 2 сезон: когда выйдут новые, 11 и 12 серии — где смотреть
Фильмы и сериалы

20 апреля, 20:15

1 мин.

Когда выйдет 11-й эпизод 2-го сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин, Сергей Арланов, Арт Пикчерс Вижн, Chiki Pictures
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин, Сергей Арланов, Арт Пикчерс Вижн, Chiki Pictures

На телеканале СТС вышли десять эпизодов второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена». В продолжении проекта «Акулы Политеха» пытаются попасть на международный студенческий турнир.

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Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Молодежка. Новая смена»

В новом сезоне снялись Влад Канопка, Егор Кирячок, Владимир Зайцев, Артур Каспранов, Даня Киселев, Андрей Нестеренко, Максим Пушненков, Илья Лейбин, Иван Мулин, Сергей Комаров, Ангелина Поплавская, Алена Бабенко, Диана Милютина, Анатолий Кот и Игорь Верник.

Трейлер 2-го сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

Когда выйдет 11-й эпизод 2-го сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

11 и 12 эпизоды второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена» выйдут 21 апреля.

Молодежка Новая смена 2 сезон: дата выхода серий и&nbsp;расписание&nbsp;&mdash; трейлер.Стартовал 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена»: расписание релиза эпизодов

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