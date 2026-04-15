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Молодежка Новая смена 2 сезон: где смотреть все серии онлайн
Фильмы и сериалы

15 апреля, 15:35

1 мин.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин, Сергей Арланов, Арт Пикчерс Вижн, Chiki Pictures
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин, Сергей Арланов, Арт Пикчерс Вижн, Chiki Pictures

На телеканале СТС вышли первые эпизоды второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена». В продолжении проекта «Акулы Политеха» претендуют на выход на международную арену, Казанцев приглашает в мужскую команду девушку-вратаря, а Кисляк и Антипов снова оказываются по разные стороны баррикад.

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Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Молодежка. Новая смена»

В продолжении проекта снялись Влад Канопка, Егор Кирячок, Владимир Зайцев, Артур Каспранов, Даня Киселев, Андрей Нестеренко, Максим Пушненков, Илья Лейбин, Иван Мулин, Сергей Комаров, Ангелина Поплавская, Алена Бабенко, Диана Милютина, Анатолий Кот и Игорь Верник.

Трейлер 2-го сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена»

Новые эпизоды будут выходить в эфире телеканала СТС по будням в 19:00 по московскому времени, а сразу после трансляции они станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатров Wink, «Иви» и Okko.

Ранее мы писали, что Овечкин, Третьяк и Касатонов появятся в сиквеле спортивной комедии «Хоккейные папы».

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