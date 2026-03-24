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Молодежка Новая смена 2 сезон: дата выхода — когда выйдет и где смотреть
Фильмы и сериалы

24 марта, 18:55

1 мин.

Стала известна дата премьеры продолжения сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин, Сергей Арланов, Арт Пикчерс Вижн, Chiki Pictures
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин, Сергей Арланов, Арт Пикчерс Вижн, Chiki Pictures

Объявлена дата выхода второго сезона спортивной драмы «Молодежка. Новая смена». Сюжет проекта сосредоточен на команде «Акулы Политеха», которая под руководством наставника Андрея Кисляка (Влад Канопка) вступает в решающую борьбу за выход в финал студенческого чемпионата.

В новом сезоне «Акулам Политеха» предстоит бороться не только за кубок Студенческой лиги, но и за путевку на международный турнир.

Трейлер 2-го сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена»

Продолжение сериала «Молодежка. Новая смена» стартует 13 апреля.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена»

Новые эпизоды будут выходить в эфире телеканала СТС по будням в 19:00 по московскому времени, а сразу после трансляции они станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Wink.

Ранее мы писали, когда выйдет 10-й эпизод 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы».

Молодежка Новая смена сериал 2 сезон: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, актеры.«Молодежка. Новая смена»: что известно о 2-м сезоне популярного сериала

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