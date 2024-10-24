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Мое собачье дело фильм 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 20:00

1 мин.

Комедия «Мое собачье дело» выйдет в российский прокат 5 декабря

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мое собачье дело», реж. Александр Бабаев / КиноФирма
Фото Кадр из фильма «Мое собачье дело», реж. Александр Бабаев / КиноФирма
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5 декабря в российских кинотеатрах стартуют показы семейной комедии «Мое собачье дело». Режиссером картины выступил Александр Бабаев, известной по работе с такими проектами, как «Наследники. Дар крови», «Тайный Санта» и др.

Сюжет комедии сосредоточен на псе по имени Степка, который отправляется навстречу невероятным приключениям, чтобы спасти жизнь своему хозяину.

В фильме снялись Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Ксения Крупенина и Виталий Евдокимов.

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