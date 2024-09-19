Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Модный дом сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Сериал «Модный дом» выйдет 20 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Модный дом»
Фото Кадр из сериала «Модный дом»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

20 сентября на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Модный дом». Режиссерами проекта выступили Фабрис Гобер («На зов скорби») и Дэниэл Гру («Люпен»).

Сюжет многосерийной драмы сосредоточен на знаменитом модном доме LEDU, который оказывается в центре грандиозного скандала.

В проекте снялись Ламбер Вильсон, Кароль Буке, Зита Анро, Амира Касар, Анн Косиньи, Пьер Деладоншам, Антуан Райнарц, Флоранс Луаре, Пак Чи-мин и Винсент Колумб.

Трейлер сериала «Модный дом»

Дьявол носит Prada, 2006. «Все хотят быть на нашем месте». 10 лучших фильмов и сериалов про моду и бренды

Сериалы
Новости холдинга
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Читайте далее
Стартовал 3 сезон «Триггера»: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
Стартовал 3 сезон «Триггера»: расписание релиза эпизодов

Olimpbet awards

Последние новости
20:05
Стартовал 3 сезон «Триггера»: расписание релиза эпизодов
16:20
Что показали в 3 эпизоде сериала «Комбинация»
15:00
3 сезон сериала «Зимородок»: расписание релиза эпизодов
13:35
Бэтмен получит звезду на голливудской «Аллее славы»
18 сен 21:00
Премьера мини-сериала «Чрезвычайно королевский скандал» состоится 19 сентября