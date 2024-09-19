Сериал «Модный дом» выйдет 20 сентября
20 сентября на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Модный дом». Режиссерами проекта выступили Фабрис Гобер («На зов скорби») и Дэниэл Гру («Люпен»).
Сюжет многосерийной драмы сосредоточен на знаменитом модном доме LEDU, который оказывается в центре грандиозного скандала.
В проекте снялись Ламбер Вильсон, Кароль Буке, Зита Анро, Амира Касар, Анн Косиньи, Пьер Деладоншам, Антуан Райнарц, Флоранс Луаре, Пак Чи-мин и Винсент Колумб.
Трейлер сериала «Модный дом»
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