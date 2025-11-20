Disney показал тизер фильма «Моана»

Disney опубликовал тизер фильма «Моана». Режиссером игрового ремейка выступил Томас Каил («День, когда мы были счастливы», «Гамильтон»).

По сюжету главная героиня отправляется за риф своего острова Мотунуи вместе с прославленным полубогом Мауи.

Кто снялся в фильме «Моана»

В картине снялись Кэтрин Лагаайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи, Фрэнки Адамс и Рина Оуэн.

Тизер фильма «Моана»

Когда выйдет фильм «Моана»

Зарубежная премьера игрового ремейка «Моаны» пройдет 10 июля 2026 года.