Моана фильм 2026: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

0 мин.

Disney показал тизер фильма «Моана»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Моана», реж. Томас Каил, Walt Disney Pictures, The Walt Disney Company, Seven Bucks Productions
Фото Кадр из фильма «Моана», реж. Томас Каил, Walt Disney Pictures, The Walt Disney Company, Seven Bucks Productions

Disney опубликовал тизер фильма «Моана». Режиссером игрового ремейка выступил Томас Каил («День, когда мы были счастливы», «Гамильтон»).

По сюжету главная героиня отправляется за риф своего острова Мотунуи вместе с прославленным полубогом Мауи.

Кто снялся в фильме «Моана»

В картине снялись Кэтрин Лагаайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи, Фрэнки Адамс и Рина Оуэн.

Тизер фильма «Моана»

Когда выйдет фильм «Моана»

Зарубежная премьера игрового ремейка «Моаны» пройдет 10 июля 2026 года.

История игрушек 5, мультфильм.Вышел первый тизер «Истории игрушек 5»

