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Моана 2 мультфильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 08:30

0 мин.

Disney показал трейлер мультфильма «Моана 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Моана 2»
Фото Кадр из мультфильма «Моана 2»
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Walt Disney Animation Studios представил трейлер мультфильма «Моана 2». Вышедшая восемь лет назад первая часть анимационного проекта рассказывала о дочери вождя маленького племени на острове в Тихом океане, которая мечтает о приключениях.

События сиквела «Моаны» развернутся спустя три года после финала оригинального мультфильма. По сюжету главная героиня отправится в опасное морское путешествие.

Премьера «Моаны 2» запланирована на 27 ноября 2024 года.

Лило и&nbsp;Стич, 2024. Disney представил тизер фильма «Лило и Стич»

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