Disney показал трейлер мультфильма «Моана 2»
Walt Disney Animation Studios представил трейлер мультфильма «Моана 2». Вышедшая восемь лет назад первая часть анимационного проекта рассказывала о дочери вождя маленького племени на острове в Тихом океане, которая мечтает о приключениях.
События сиквела «Моаны» развернутся спустя три года после финала оригинального мультфильма. По сюжету главная героиня отправится в опасное морское путешествие.
Премьера «Моаны 2» запланирована на 27 ноября 2024 года.
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