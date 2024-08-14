Disney показал трейлер мультфильма «Моана 2»

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Walt Disney Animation Studios представил трейлер мультфильма «Моана 2». Вышедшая восемь лет назад первая часть анимационного проекта рассказывала о дочери вождя маленького племени на острове в Тихом океане, которая мечтает о приключениях.

События сиквела «Моаны» развернутся спустя три года после финала оригинального мультфильма. По сюжету главная героиня отправится в опасное морское путешествие.

Премьера «Моаны 2» запланирована на 27 ноября 2024 года.