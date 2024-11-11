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Миссия Красный фильм 2024: дата выхода и трейлер — Дуэйн Джонсон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

1 мин.

Боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом выйдет в мировой прокат 15 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Миссия: Красный», реж. Джейк Кэздан / Amazon Studios
Фото Кадр из фильма «Миссия: Красный», реж. Джейк Кэздан / Amazon Studios
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15 ноября в мировой прокат выйдет рождественский боевик Джейка Кэздана («Джуманджи: Зов джунглей») «Миссия: Красный». Сюжет проекта сосредоточен на похищенном Санта-Клаусе, на поиски которого отправляются начальник службы безопасности Северного полюса и самый известный в мире охотник за головами.

Кто снялся в фильме «Миссия: Красный»

В картине снялись Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Кирнан Шипка, Мэри Элизабет Эллис, Уэсли Киммел и Ник Кролл.

Трейлер фильма «Миссия: Красный»

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