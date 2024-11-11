Боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом выйдет в мировой прокат 15 ноября

15 ноября в мировой прокат выйдет рождественский боевик Джейка Кэздана («Джуманджи: Зов джунглей») «Миссия: Красный». Сюжет проекта сосредоточен на похищенном Санта-Клаусе, на поиски которого отправляются начальник службы безопасности Северного полюса и самый известный в мире охотник за головами.

Кто снялся в фильме «Миссия: Красный»

В картине снялись Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Кирнан Шипка, Мэри Элизабет Эллис, Уэсли Киммел и Ник Кролл.