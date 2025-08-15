Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Миротворец 2 сезон: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

15 августа, 16:05

1 мин.

2-й сезон сериала «Миротворец» Джеймса Ганна выйдет 21 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Миротворец», реж. Джеймс Ганн, Алетеа Джонс, Грег Моттола и др., Warner Bros. Television, DC Entertainment, The Safran Company
Фото Кадр из сериала «Миротворец», реж. Джеймс Ганн, Алетеа Джонс, Грег Моттола и др., Warner Bros. Television, DC Entertainment, The Safran Company

21 августа на платформе HBO Max пройдет премьера второго сезона сериала Джеймса Ганна «Миротворец». Проект рассказывает о патриотичном суперзлодее Кристофере Смите (Джон Сина), настроенном убивать всех на своем пути.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Миротворец»

В продолжении «Миротворца» также снялись Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Стив Эйджи, Роберт Патрик, Фрэнк Грилло, Сол Родригес и Тим Медоуз.

Трейлер 2-го сезона сериала «Миротворец»

Супермен фильм&nbsp;DC (ди&nbsp;си) 2025: рецензия, обзор и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; Джеймс Ганн.Обзор фильма «Супермен»: как Джеймс Ганн перезапустил киновселенную DC

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Читайте далее
Вышел трейлер фильма «Горыныч» с Александром Петровым
Следующий материал
Вышел трейлер фильма «Горыныч» с Александром Петровым

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:05
Приключенческая комедия «Маша и Медведи» выйдет 20 ноября
15:45
Стартовал сериал «Могучая девятка»: расписание релиза эпизодов
15:05
Шоураннер «Утреннего шоу» рассказала, стоит ли ждать 6-й сезон
19 ноя 22:35
Вышел новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»
19 ноя 22:05
Хоррор «Обитель» выйдет в российских кинотеатрах 20 ноября