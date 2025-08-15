2-й сезон сериала «Миротворец» Джеймса Ганна выйдет 21 августа

21 августа на платформе HBO Max пройдет премьера второго сезона сериала Джеймса Ганна «Миротворец». Проект рассказывает о патриотичном суперзлодее Кристофере Смите (Джон Сина), настроенном убивать всех на своем пути.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Миротворец»

В продолжении «Миротворца» также снялись Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Стив Эйджи, Роберт Патрик, Фрэнк Грилло, Сол Родригес и Тим Медоуз.