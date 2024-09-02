Джеймс Ганн показал новое фото со съемок 2 сезона «Миротворца»

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Джеймс Ганн опубликовал в своих соцсетях новое фото со съемок второго сезона сериала «Миротворец».

«Джон Сина был рожден для этой роли. Мне не терпится показать вам все, что мы приготовили для второго сезона», — подписал пост режиссер.

Фото Соцсети

В первом сезоне Миротворец (Джон Сина) присоединился к таинственному отряду «Проект Бабочка» для выполнения очень ответственного задания. Действие продолжения проекта развернется после событий фильма обновленной DCU «Супермен».