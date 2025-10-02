Стиль жизни
Мир в огне фильм 2025: дата выхода в России и трейлер — Дэйв Батиста
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Фантастический боевик «Мир в огне» с Дэйвом Батистой вышел в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мир в огне», реж. Дж.Дж. Перри, Original Film, CAA Media Finance, Endurance Media
Фото Кадр из фильма «Мир в огне», реж. Дж.Дж. Перри, Original Film, CAA Media Finance, Endurance Media

Сегодня, 2 октября, в российский прокат вышел фантастический боевик «Мир в огне». Режиссером картины выступил Дж.Дж. Перри, известный по работе над такими проектами, как «Дневная смена» и «Игра киллера».

По сюжету охотник за сокровищами Джейк (Дэйв Батиста) пытается найти «Мону Лизу» и отправляется в Европу. Однако вскоре он понимает, что миссия становится куда более масштабной.

Кто снялся в фильме «Мир в огне»

В картине также снялись Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Сэмюэл Л. Джексон, Дэниэл Бернхард, Иден Эпштейн, Джордж Сомнер, Фил Зиммерман и Роберт Холик.

Трейлер фильма «Мир в огне»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

