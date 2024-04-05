Минкульт объяснил отказ в прокате фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»

25 апреля в российский прокат должна была выйти новая картина Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», однако теперь стало известно, что боевик не получил прокатное удостоверение в РФ. Об этом сообщила компания «Вольга».

Представители компании-дистрибьютора фильма рассказали: «Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не получил прокатное удостоверение на выбранную дату на основании подпункта «е» пункта 18 правил выдачи».

В данном подпункте правил выдачи указано, что в документах, поданных для получения прокатного удостоверения, содержатся ошибки. Кроме того, в выбранную лицензиаром дату премьеры выходят несколько фильмов схожей тематики, жанра и/или рассчитанных на одну целевую аудиторию.