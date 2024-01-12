Милош Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса»

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Российский актер Милош Бикович присеодинился к касту третьего сезона сериала «Белый лотос», производством которого занимается студия HBO. Об это сообщило издание Variety.

Кроме того, к актерскому составу примкнули Лесли Бибб, Мишель Монахан, Тайме Таптхимтонг, Кэрри Кун, Паркер Поузи и Джейсон Айзекс.

Милош Бикович известен работами над такими проектами как «Холоп» и «Балканский рубеж».

Третий сезон «Белого лотоса» планируют начать снимать в Таиланде в феврале.