Милош Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса»
Милош Бикович снимется в проекте студии HBO
Российский актер Милош Бикович присеодинился к касту третьего сезона сериала «Белый лотос», производством которого занимается студия HBO. Об это сообщило издание Variety.
Кроме того, к актерскому составу примкнули Лесли Бибб, Мишель Монахан, Тайме Таптхимтонг, Кэрри Кун, Паркер Поузи и Джейсон Айзекс.
Милош Бикович известен работами над такими проектами как «Холоп» и «Балканский рубеж».
Третий сезон «Белого лотоса» планируют начать снимать в Таиланде в феврале.
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