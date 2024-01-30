Милли Олкок из «Дома Дракона» сыграет Супергерл в обновленной DCU

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Глава DC Studios Джеймс Ганн объявил, что в обновленной киновселенной Супергерл сыграет Милли Олкок. Актриса известна по роли молодой версии Рейниры Таргариен в сериале HBO «Дом Дракона».

На финальном этапе отбора среди претендующих на роль Супергерл были Милли Олкок и Мэг Доннелли («Винчестеры»), озвучившая эту героиню в «Легионе супергероев».

Дебют Супергерл пройдет в картине «Супермен: Наследие», премьера которой запланирована на 2025 год.