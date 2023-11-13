Милли Бобби Браун сражается за свою жизнь в тизере фильма «Девица»

Netflix представил тизер фильма Хуана Карлоса Фреснадильо («28 недель спустя») «Девица» с Милли Бобби Браун. По сюжету королевская семья обрекла главную героиню на смерть ради погашения древнего долга. Принцессе Элоди (Браун) предстоит выбраться из пещеры с огнедышащим драконом, полагаясь исключительно на собственные силы.

В фильме снялись Шохре Агдашлу, Робин Райт, Анджела Бассетт, Ник Робинсон, Рэй Уинстон, Улли Экерманн и Менс-Сана Тамакло.

Премьера картины «Девица» пройдет в следующем году.

Ранее председатель Netflix Films Скотт Стубер подтвердил, что работа над «Энолой Холмс 3» уже началась.