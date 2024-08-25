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Миллениум фильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:45

0 мин.

Вышел трейлер фильма «Миллениум»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Миллениум»
Фото Кадр из фильма «Миллениум»
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А24 опубликовал трейлер дебютного фильма Кайла Муни «Миллениум». Проект представляет собой альтернативное видение «проблемы 2000 года», которую персонажи проекта определяют как цифровой апокалипсис.

В картине снялись Джейден Мартелл, Рэйчел Зеглер, Джулиан Деннисон, Дэниэл Золгадри, Лаклан Уотсон, Фред Дерст, Кайл Муни, Эдуардо Франко и Мэйсон Гудинг.

Премьера фильма «Миллениум» пройдет 6 декабря.

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