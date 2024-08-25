Вышел трейлер фильма «Миллениум»
А24 опубликовал трейлер дебютного фильма Кайла Муни «Миллениум». Проект представляет собой альтернативное видение «проблемы 2000 года», которую персонажи проекта определяют как цифровой апокалипсис.
В картине снялись Джейден Мартелл, Рэйчел Зеглер, Джулиан Деннисон, Дэниэл Золгадри, Лаклан Уотсон, Фред Дерст, Кайл Муни, Эдуардо Франко и Мэйсон Гудинг.
Премьера фильма «Миллениум» пройдет 6 декабря.
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23 авг 18:30
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