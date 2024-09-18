Warner Bros. Pictures показал первый трейлер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Warner Bros. Pictures опубликовал первый трейлер фильма «Микки 17». Режиссером и сценаристом картины выступил Пон Джун-хо («Паразиты»).
Проект, основанный на одноименном научно-фантастическом романе Эдварда Эштона, рассказывает о роботе, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм и однажды начинает осознавать свои отличия от других сотрудников.
В фильме снялись Роберт Паттинсон, Тони Коллетт, Наоми Аки, Марк Руффало, Стивен Ян, Энгус Имри, Томас Тургус, Стив Пак, Пэтси Ферран и Дэниэл Хеншэлл.
Трейлер фильма «Микки 17»
Дата выхода фильма «Микки 17»
Премьера «Микки 17» запланирована на 31 января 2025 года.
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