Вышел новый трейлер «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

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Warner Bros. Pictures опубликовал второй трейлер фильма «Микки 17», режиссером которого выступил Пон Джун-хо («Паразиты»).

Картина рассказывает о роботе, участвующем в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Однажды он начинает осознавать свои отличия от других сотрудников.

Трейлер фильма «Микки 17»

Когда выйдет фильм «Микки 17»

Премьера фильма «Микки 17» пройдет в феврале на Берлинском кинофестивале, а в зарубежный прокат картина выйдет 7 марта.