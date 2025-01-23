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Микки 17 фильм: новый трейлер и дата выхода — Роберт Паттинсон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:25

0 мин.

Вышел новый трейлер «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.
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Warner Bros. Pictures опубликовал второй трейлер фильма «Микки 17», режиссером которого выступил Пон Джун-хо («Паразиты»).

Картина рассказывает о роботе, участвующем в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Однажды он начинает осознавать свои отличия от других сотрудников.

Трейлер фильма «Микки 17»

Когда выйдет фильм «Микки 17»

Премьера фильма «Микки 17» пройдет в феврале на Берлинском кинофестивале, а в зарубежный прокат картина выйдет 7 марта.

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