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Мэттью Вон рассказал, из-за чего отказался работать над фильмом «Люди Икс. Последняя битва»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Люди Икс. Последняя битва».

На нью-йоркском Comic Con Мэттью Вон рассказал, почему в свое время выбыл из проекта «Люди Икс. Последняя битва».

По словам продюсера и режиссера, руководство 20th Century Studios хотело заставить Холли Берри сняться в фильме обманом: «Я зашел в один из кабинетов руководителя, увидел сценарий «X3» и понял, что он намного толще. Подумал: «Что, черт возьми, это за проект?» Он сказал: «Не беспокойся об этом», а я: «Нет, я режиссер, и меня волнует этот черновик». Он ничего мне на это не сказал, поэтому я буквально схватил сценарий — это было немного безумно — открыл первую страницу, а там было написано: «Африка. Буря. Дети умирают без воды. Она создает грозу и спасает их всех».

После этого Вон спросил: «Что это?» Мне ответили: «О, это сценарий Холли Берри». Я сказал: «Хорошо, потому что она еще не подписалась на фильм». «Но это то, чего она хочет, и как только она подпишет контракт, мы выбросим этот сценарий в мусорное ведро».

Мэттью Вон добавил, что не хотел принимать во всем этом участие: «Я подумал: «Ничего себе, ты собираешься так поступить с оскароносной актрисой, которая играет Шторм?» Я ухожу отсюда».

В итоге режиссером «Последней битвы» стал Бретт Рэтнер («Красный дракон»).

Следующим проектом Мэттью Вона будет комедийный боевик «Аргайл» о талантливой писательнице, открывающей для себя мир шпионажа.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Аргайл&raquo;. «Аргайл»: дата выхода и все, что известно о шпионском триллере с Генри Кавиллом и Дуа Липой

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